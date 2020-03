Science scheme aims to inspire Wales’ budding engineers

You are using adblocker please support us by whitelisting www.fenews.co.uk

To mark #BritishScienceWeek, a programme to attract young people into engineering #careers is being extended to primary schools, Education Minister Kirsty Williams @wgmin_education has announced today (12 Mar).

The Engineering Education Scheme Wales (EESW) currently undertakes activities to promote Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) subjects and careers to high school students.

The scheme is being made available to children under 11 and at schools in East Wales. The activities for young people include developing skills in software design and digital manufacturing and meeting industry role models to encourage children to pursue science qualifications.

The scheme also includes activities which promote STEM subjects among young women and challenge gender stereotypes.

Kirsty Williams said:

“It’s important for economic growth in Wales that we have enough people going into STEM careers. So the younger we give our children the opportunity to learn about science – and in a fun and engaging way – the more likely they are to build the confidence and skills to study science subjects later in their careers.

“One of my priorities is also to get more young women into STEM subjects. Expanding the scheme to younger students and to more parts of Wales will allow more girls to believe a career in science or engineering is for them.

“We know through science that for every action there is an equal and opposite reaction. I look forward to this action getting the reaction we want – to get even more young people in Wales into science!”

Some of Engineering Education Scheme Wales’ activities include:

F1 in Schools (Years 7 to 13)

A competition where teams of pupils design and manufacture CO2-powered F1 racing cars using computer design software. The learners develop their knowledge of physics, aerodynamics, design and manufacturing in a practical and imaginative way, as well as skills such as leadership and teamwork.

Girls into STEM (Years 8 & 9)

This initiative aims to encourage female pupils to take an active interest in STEM subjects prior to making their GCSE choices. Visits are arranged for groups of pupils to a company in Wales or university department. Companies hosting visits currently include Ford, Wafer Fab, Safran Seats, Viridor, Sony and BT.

Tomorrow’s Engineers – 11 to 14 year olds

A team-based activity to construct and programme a LEGO robot to complete aviation-themed missions and solve other engineering problems.

Headstart Cymru – Year 12

Residential courses to give students the opportunity to spend time at an Engineering, Product Design or Computing Department at university prior to submitting their UCAS application.

Advertisement

How to resolve AdBlock issue? How to resolve AdBlock issue? You are using adblocker please support us by whitelisting www.fenews.co.uk Refresh this page

Sector News #FullyFunctional - Upgrade your English and maths skills for FREE over Sector News Initiative to tackle #NEET youth unemployment in the North-East launch Sector News Two mums and their unique new venture is helping schools and colleges

Jaguar Primary School Challenge – Years 2 to 6

The Challenge is a chance to inspire young minds to become engineers by designing and manufacturing the fastest car possible.

Cynllun gwyddoniaeth yn ceisio ysbrydoli darpar beirianwyr Cymru

Er mwyn nodi Wythnos Wyddoniaeth Prydain, mae’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi heddiw bod rhaglen i ddenu pobl ifanc i ddilyn gyrfa ym maes peirianneg yn cael ei hymestyn i ysgolion cynradd.

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru yn cynnal gweithgareddau i hyrwyddo pynciau a gyrfaoedd ym meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) ymysg myfyrwyr ysgolion uwchradd.

Mae’r cynllun bellach yn cael ei gynnig i blant o dan 11 oed ac mewn ysgolion yn Nwyrain Cymru. Mae’r gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc yn cynnwys datblygu sgiliau dylunio meddalwedd a gweithgynhyrchu digidol a chyfarfod â phobl o fyd diwydiant y gall plant eu hefelychu er mwyn eu hannog i ennill cymwysterau ym maes gwyddoniaeth.

Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys gweithgareddau sy’n hyrwyddo pynciau STEM ymysg menywod ifanc ac yn herio stereoteipiau ar sail rhyw.

Dywedodd Kirsty Williams:

“Mae’n bwysig o ran twf economaidd yng Nghymru bod digon o bobl yn mynd ymlaen i gael gyrfaoedd mewn meysydd STEM. Felly cynharaf yn y byd yr ydyn ni’n rhoi’r cyfle i’n plant ddysgu am wyddoniaeth - a hynny mewn ffordd hwyliog a diddorol - y mwyaf tebygol yw hi y byddant yn datblygu’r hyder a’r sgiliau i astudio pynciau gwyddonol yn ddiweddarach yn eu gyrfaoedd.

“Mae’n un o’m blaenoriaethau i hefyd i gael mwy o fenywod ifanc i astudio pynciau STEM. Bydd estyn y cynllun i fyfyrwyr iau ac i rannau eraill o Gymru yn caniatáu i fwy o ferched gredu bod gyrfa ym maes gwyddoniaeth neu beirianneg yn addas ar eu cyfer.

“Fe wyddom ni o fyd gwyddoniaeth fod i bob gweithred ymateb hafal a dirgroes. Rwy’n edrych ymlaen at gael yr ymateb yr hoffem ni ei weld - sef gweld mwy fyth o bobl ifanc yn mynd i faes gwyddoniaeth yng Nghymru!”

Dyma rai o weithgareddau Cynllun Addysg Beirianneg Cymru:

F1 mewn Ysgolion (Blynyddoedd 7 i 13)

Cystadleuaeth lle mae timau o ddisgyblion yn dylunio ac yn cynhyrchu ceir rasio F1 wedi eu pweru â CO2 gan ddefnyddio meddalwedd dylunio cyfrifiadurol. Mae’r dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o ffiseg, erodynameg, dylunio a gweithgynhyrchu mewn ffordd ymarferol a dychmygus, yn ogystal â sgiliau fel arwain a gwaith tîm.

Denu Merched i Faes STEM (Blynyddoedd 8 a 9)

Nod y fenter hon yw annog disgyblion benywaidd i gymryd diddordeb byw mewn pynciau STEM cyn iddynt wneud eu dewisiadau TGAU. Mae’n cynnig cyfleoedd i grwpiau o ddisgyblion ymweld â chwmni yng Nghymru neu adran mewn prifysgol. Ar hyn o bryd, mae’r cwmnïau sy’n croesawu ymweliadau yn cynnwys Ford, Wafer Fab, Safran Seats, Viridor, Sony a BT.

Peirianwyr y Dyfodol – 11 i 14 oed

Gweithgaredd tîm er mwyn adeiladu a rhaglennu robot LEGO a fydd yn cyflawni tasgau ar thema hedfan a datrys problemau peirianneg eraill.

Headstart Cymru – Blwyddyn 12

Cyrsiau preswyl sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr dreulio amser mewn Adran Peirianneg, Dylunio Cynnyrch neu Gyfrifiadura mewn prifysgol cyn iddynt gyflwyno eu cais UCAS.

Her Ysgol Gynradd Jaguar – Blynyddoedd 2 i 6

Mae’r her yn gyfle i ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn beirianwyr drwy ddylunio a chynhyrchu’r car cyflymaf posibl.