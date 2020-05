The Welsh Government’s overseas offices have been supporting Welsh people through the coronavirus outbreak

The Minister for International Relations and Welsh Language, Eluned Morgan, has outlined the work the Welsh Government’s network of international offices is doing in supporting Welsh people, including those overseas, through the coronavirus outbreak.

The Welsh Government’s overseas offices have been involved in repatriation, with staff in the Middle East and India instrumental in supporting Welsh citizens in their regions. Among those was Dr Venkat Sundaram, an intensive care consultant at Ysbyty Glan Clwyd, who was assisted in arranging travel home from India.

The Minister will make a statement to the Senedd today, where she will outline some of the current challenges in obtaining PPE from overseas, with over 80 countries imposing export restrictions on some key products. In some countries, severe lockdown restrictions are making it difficult to move products from factories to airports.

The Welsh Government’s overseas network of offices are utilising their relationships with regional governments to source and drive PPE suppliers to the Welsh Government’s procurement team, based in Wales.

A significant amount of the International Relations budget, initially earmarked to pay for activities such as trade missions, has been released to support Wales’ fight against the coronavirus through the Welsh Government’s £500m Covid-19 Economic Resilience Fund.

The Minister has announced additional resources to support Welsh learners and speakers during the coronavirus pandemic. Cysgliad, the Welsh language spelling and grammar checker, will be available free-of-charge to individuals and small businesses by the end of this month, as part of a partnership between the Welsh Government and Bangor University. This development will be of particular help to non-Welsh speaking parents whose children are in Welsh-medium schools.

A new online course for Welsh learners, run by the National Centre for Welsh Learning, has also seen more than 2,900 expressions of interest, with more than 1,000 starting a Welsh course. The course was established to fill the gap in teaching, as face-to-face classes have been suspended due to the coronavirus.

The Minister said:

“The Covid 19 crisis has had a profound domestic and international impact on all aspects of my portfolio. The Welsh Government’s staff overseas have been working hard to support Welsh citizens, including those who may be stranded overseas, and engaging with businesses to help secure PPE supplies.

“Our offices are playing a key role in ensuring we learn from other countries’ experience of lifting the lock down. Watching how other countries are opening up their schools, shops and public services, as well as learning about testing and tracing can provide a useful map for how Wales could come out of lock down.

“I am also aware that there continue to be Welsh people abroad who continue to need our support and I encourage them to contact me so I can highlight their cases with the Foreign and Commonwealth Office.

“With my Welsh language hat on, we’re taking action to ensure support for Welsh during this time. Cysgliad is a really useful grammar-checking and dictionary tool to help people use Welsh. So I’m delighted to make Cysgliad available free of charge for individuals and small businesses.”

Mae’r Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, wedi amlinellu’r gwaith sy’n cael ei wneud gan rwydwaith o swyddfeydd rhyngwladol Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl o Gymru. Mae’r gwaith hwnnw’n cynnwys helpu’r rheini sydd dramor, drwy gyfnod argyfwng y coronafeirws.

Mae swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru wedi bod yn chwarae rhan bwysig yn ailwladoli dinasyddion o Gymru. Mae staff yn y Dwyrain Canol ac yn India wedi cefnogi dinasyddion o Gymru yn eu rhanbarthau. Ymhlith y rheini a gafodd eu cefnogi oedd Dr Venkat Sundaram, meddyg ymgynghorol mewn uned gofal dwys yn Ysbyty Glan Clwyd, a gafodd ei gynorthwyo i drefnu’r daith adref o India.

Bydd y Gweinidog yn gwneud datganiad i'r Senedd heddiw, yn amlinellu rhai o’r heriau wrth geisio cael cyfarpar diogelu personol (PPE) o dramor – o ystyried bod dros 80 o wledydd wedi cyfyngu ar allforio rhai cynhyrchion allweddol. Mewn rhai gwledydd, mae’r cyfyngiadau symud difrifol yn ei gwneud yn anodd i symud cynhyrchion o ffatrïoedd i feysydd awyr. Mae rhwydwaith swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru yn defnyddio'u perthynas â llywodraethau rhanbarthol i sicrhau bod cyflenwyr PPE yn gallu cysylltu gyda tîm caffael Llywodraeth Cymru, sydd wedi'i leoli yng Nghymru.

Mae rhan helaeth o gyllideb ar gyfer Cysylltiadau Rhyngwladol, a oedd wedi’i neilltuo i dalu am weithgareddau fel teithiau masnach, wedi’i ryddhau i gefnogi brwydr Cymru yn erbyn y coronafeirws – drwy Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19 Llywodraeth Cymru, sy’n £500m.

Ar ben hynny, mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi adnoddau ychwanegol i gefnogi dysgwyr a siaradwyr Cymraeg yn ystod pandemig y coronafeirws. Bydd Cysgliad, pecyn meddalwedd sy’n cynnwys rhaglenni gwirio sillafu a gramadeg y Gymraeg, ar gael am ddim am y tro cyntaf i unigolion a busnesau bach erbyn diwedd y mis hwn. Mae hynny’n rhan o bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Bangor. Bydd y datblygiad o gymorth arbennig i rieni di-Gymraeg sydd â phlant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Mae cwrs newydd ar-lein ar gyfer dysgwyr Cymraeg, sy’n cael ei gynnal gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, wedi cael mwy na 2,900 o bobl yn mynegi diddordeb ynddo hefyd, a mwy na 1,000 wedi dechrau cwrs Cymraeg. Cafodd y cwrs ei sefydlu i lenwi bwlch addysgu Cymraeg, gan fod dosbarthiadau wyneb yn wyneb wedi dod i ben dros dro oherwydd y coronafeirws.

Dywedodd y Gweinidog:

“Mae argyfwng COVID-19 wedi cael effaith ddomestig a rhyngwladol fawr ar bob agwedd ar fy mhortffolio. Mae staff Llywodraeth Cymru dramor wedi helpu i gefnogi dinasyddion o Gymru, gan gynnwys y rheini na allen nhw ddychwelyd adref. Rydyn ni hefyd wedi bod yn meithrin cysylltiadau â busnesau tramor i helpu i gael cyflenwadau o gyfarpar diogelu personol.

"Mae ein swyddfeydd yn chwarae rhan allweddol o ran sicrhau ein bod yn dysgu o brofiad gwledydd eraill o godi cyfyngiadau symud. Gall edrych ar y ffordd y mae gwledydd eraill yn mynd ati i agor eu hysgolion, eu siopau a'u gwasanaethau cyhoeddus, yn ogystal â dysgu am brofi ac olrhain, fod yn fap defnyddiol ar gyfer sut y gallai Cymru godi ei chyfyngiadau symud.

“Rwy hefyd yn ymwybodol bod rhagor o bobl o Gymru sy’n parhau i angen ein cymorth, ac rwy’n eu hannog i gysylltu â mi, er mwyn imi fynd ati i weithio ar eu hachosion gyda’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad.

“Gan wisgo fy het arall ar gyfer y Gymraeg, rydyn ni'n cymryd camau i sicrhau cefnogaeth i'r Gymraeg yn ystod y cyfnod hwn. Felly mae'n bleser gennyf gyhoeddi bod y rhaglen ‘Cysgliad’ nawr ar gael yn rhad ac am ddim i unigolion a busnesau bach. Mae Cysgliad yn offeryn gwerthfawr i wirio gramadeg a hefyd geiriadur i helpu pobl i ddefnyddio'r Gymraeg."